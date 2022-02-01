Министр спорта Забайкалья покинул свой пост

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет его зам



Виталий Ломаев с 1 февраля по собственной инициативе освободил должность министра физической культуры и спорта Забайкальского края – он руководил министерством с июля 2019 года.



С этого же дня и до назначения министра исполнять обязанности руководителя министерства физической культуры и спорта региона будет замминистра Андрей Серёдкин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

