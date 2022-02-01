В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет его зам
Виталий Ломаев с 1 февраля по собственной инициативе освободил должность министра физической культуры и спорта Забайкальского края – он руководил министерством с июля 2019 года.
С этого же дня и до назначения министра исполнять обязанности руководителя министерства физической культуры и спорта региона будет замминистра Андрей Серёдкин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Министр спорта Забайкалья покинул свой пост
Власть, Фото:
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