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Министр спорта Забайкалья покинул свой пост

Министр спорта Забайкалья покинул свой пост
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет его зам

Виталий Ломаев с 1 февраля по собственной инициативе освободил должность министра физической культуры и спорта Забайкальского края – он руководил министерством с июля 2019 года.

С этого же дня и до назначения министра исполнять обязанности руководителя министерства физической культуры и спорта региона будет замминистра Андрей Серёдкин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край отставка

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