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УФССП «засекретило» данные о виновнике потопа в квартире улан-удэнки

УФССП «засекретило» данные о виновнике потопа в квартире улан-удэнки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В пресс-релизе от судебных приставов оказалась пропущена, пожалуй, самая важная информация

УФССП по Бурятии сегодня, 31 января, выпустило пресс-релиз о взыскании материального ущерба улан-удэнке, пострадавшей от затопления квартиры. Однако в нём оказалась пропущена информация о том, с кого именно улан-удэнка взыскивала ущерб. Отказались это комментировать и в пресс-службе ведомства. «Не можем указать такую информацию», - заявили «Байкал-Dailу» в пресс-службе УФССП.

В том самом пресс-релизе сообщается, что жительница многоквартирного дома пострадала во время капитального ремонта крыши. Работы заказывал Фонд капремонта Бурятии.

- В результате некачественной защиты в условиях обильных осадков произошло затопление квартиры на верхнем этаже. При обследовании квартиры было установлено, что протекание воды произошло через потолочное перекрытие в прихожей, кухни и комнатах. В результате в квартире образовались следы протечек на потолках, произошло отслоение обоев, - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина отсудила стоимость ремонтно-восстановительных работ в размере свыше 52 тысяч рублей. Ответчик уже перечислил ей средства на расчётный счёт.

судебные приставы

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