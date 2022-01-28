Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили за взятки условно

Начальник отдела дважды брал взятки от строительной фирмы
Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника одного из отделов администрации Иркутска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Бывший чиновник признан виновным в получении взятки в крупном размере.
Всё произошло ещё в 2019 году. Начальник отдела два раза получал взятки – 250 и 450 тысяч рублей. Подкупил его гендиректор подрядной организации. Деньги предназначались за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту канализационных сетей на нескольких улицах города.
Приговором суда 32-летнему подсудимому назначено 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей. Также он лишён права занимать определенные должности на протяжении пяти лет.
- Приговор в законную силу не вступил. В отношении взяткодателя уголовное дело было рассмотрено ранее, - уточнили в прокуратуре.
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