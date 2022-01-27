Глава Бурятии рассказал о достижениях региона в Совете Федерации

Власть, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Валентина Матвиенко: «Глава республики открыто говорит о проблемах и адресно указывает, какая требуется поддержка и помощь»



В среду, 26 января, в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на 516-м заседании Совета Федерации состоялась презентация социально-экономического потенциала Бурятии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что экономические показатели в республике демонстрируют позитивную динамику: наблюдается рост ВРП и промышленного производства, бюджет активнее пополняется за счёт собственных доходов, появляются новые точки роста экономики.



- Из докладов руководителей региона и по итогам личных встреч, мы сделали обзор того, что выполнено в республике за последние годы. И объективности ради надо сказать, что в Бурятии сделано очень много: это новые школы, учреждения культуры, новые фельдшерско-акушерские пункты, большое количество новых спортивных объектов и новые точки роста экономики, что очень важно: новые инвестиции, новые проекты. Безусловно, это заслуга, в первую очередь, жителей Бурятии, но и, конечно же, это эффективное управление регионом его главой Алексеем Самбуевичем, Народным Хуралом – всей командой, - заявила Валентина Матвиенко.



Руководитель Совета Федерации отметила рост валового регионального продукта и объёма инвестиций в основной капитал, снижение государственного долга республики. Консолидированный бюджет активнее пополняется за счёт собственных доходов.



Во время работы в комитетах Совфеда глава Бурятии Алексей Цыденов вынес на рассмотрение ряд проблемных и сложных вопросов. Валентина Матвиенко выразила готовность поддержки по озвученным главой региона вопросам.



- Сохраняются проблемы в социальной сфере, в сфере экологии, для решения которых не обойтись без поддержки федерального центра. Я хочу отметить позицию главы республики, который открыто говорит о таких проблемах и адресно указывает, где и в каком объёме требуется поддержка и помощь. Это правильный подход. Потому что главный смысл Дней субъекта в Совете Федерации в решении конкретных трудностей и проблем, имеющихся в регионе, - подчеркнула Валентина Матвиенко.



Председатель СФ также напомнила, что в 2023 году Бурятия отметит своё столетие, что может стать дополнительным поводом к реальным положительным переменам в жизни населения.



В ходе «часа субъекта» глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что за четыре года в регионе реконструировано здание национальной библиотеки, построены новые школы, десятки спортивных объектов, построено более 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Алексей Цыденов также сообщил, что с 2018 года из аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали дополнительно расселено 487 семей. При этом, добавил глава региона, в очереди на расселение состоит ещё более двух тысяч семей.



- Это далеко не весь озвученный мною перечень реализованных мероприятий в республике, отмечаю, что все это выполнено благодаря постановлению Совета Федерации, принятого в 2018 году на Днях Бурятии в Совете Федерации, - подчеркнул глава республики.



Глава Бурятии рассказал и о необходимости провести реконструкцию электросетевого хозяйства и построить новый центр электропитания, а также вернуться к регулированию оптовых цен на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд населения и отопления социальных объектов.



По словам Алексея Цыденова, республика сталкивается с такой проблемой, как низкая самообеспеченность продуктами питания, в первую очередь, овощами. «Для решения этого вопроса и выравнивания цен необходимо строительство картофеле- и овощехранилищ, а также тепличных комплексов».



Глава Бурятии также выступил с предложениями по строительству объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами, возведению медицинских учреждений, а также по модернизации учреждений среднего профессионального образования. Кроме этого, Алексей Цыденов рассказал о проектах, реализация которых необходима для создания более привлекательных и комфортных условий проживания населения.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также обсудила с руководством Бурятии вопросы социально-экономического развития региона. В беседе приняли участие Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, представитель от исполнительного органа государственной власти республики Вячеслав Наговицын, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Бурятии Александр Варфоломеев.



Глава республики рассказал о достижениях региона за последние четыре года и выполнении постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия». Дни этого региона проводились в Совете Федерации в январе 2018 года.



Председатель СФ Валентина Матвиенко также осмотрела выставку, на которой представлены ключевые тенденции развития экономики Бурятии и приоритетные инвестиционные проекты в сфере вертолётостроения, в агропромышленном комплексе, медицине. На экспозиции широко представлен природно-ресурсный потенциал региона, культурное наследие и туристические объекты.



Кроме этого, в комитете Совета Федерации по социальной политике состоялось расширенное заседание с участием представителей органов государственной власти Бурятии. В ходе мероприятия, прошедшего в рамках Дней субъекта РФ, обсуждались вопросы реализации соцполитики в регионе.



В заседании приняла участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Мероприятие провела председатель комитета СФ Инна Святенко. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о реализуемой в республике социальной политике, в частности развитии системы здравоохранения.



- Поскольку республика имеет большую протяжённость, низкую плотность населения - тема доступности качественной медицинской помощи очень актуальна. Несмотря на проблемы и трудности, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, в регионе достигнут исторический минимум уровня младенческой смертности. По данным Росстата за 2021 год младенческая смертность составила 4,3 на 1000 родившихся живыми, что меньше показателя за 2020 год в 1,3 раза. Республика вошла в топ 10 регионов с наименьшим приростом числа умерших по сравнению с доковидным 2019 годом. Кроме этого, в минувшем году нам удалось стать 35 регионом России, в котором впервые успешно проведено 2 родственные трансплантации почки, - отметил Алексей Цыденов.



Обсудив доклад, представленный главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым, сенаторы выработали ряд рекомендаций правительству Российской Федерации, касающихся государственной поддержки социально-экономического развития региона.



В частности, речь шла о необходимости рассмотрения новых подходов в финансировании медицинских организаций Дальневосточного федерального округа, находящихся в населённых пунктах с численностью населения до 10 тыс. человек и не отвечающих нормативам по размещению медорганизаций.



- Для молодёжи, проработавшей не менее одного года в районах Крайнего Севера, - а Республика Бурятия приравнена к этим районам - мы рекомендуем установить надбавки к заработной плате за стаж работы в размере 50 процентов с первого дня работы, - заявила Инна Святенко.



Также рекомендовано внести изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат в размере 2 млн руб. для врачей и 1 млн руб. для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестёр фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших на работу в города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.



- Считаем целесообразным увеличить финансирование реализации федерального проекта «Опережающая модернизация первичного звена здравоохранения Дальнего Востока» в Республике Бурятия, а также выделить средства на строительство ряда учреждений здравоохранения региона, - добавила Инна Святенко.



В ходе заседания комитет СФ рекомендовал к одобрению изменения в законодательство, касающиеся возможности назначения социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам Севера, и дополнительной индексации страховых пенсий.

