В Бурятии общественники критикуют благоустройство Гусиноозёрска

Активисты ОНФ добиваются включения их в приёмочную комиссию
Активисты Народного фронта в Бурятии просят администрацию Селенгинского района включать общественников в работу по контролю и приёмке работ благоустройства в Гусиноозёрске. Итоги мониторинга качества ремонта дворов в 2021 году в ОНФ назвали «неутешительными».
В 2021 году общественники Народного фронта заявили о недочётах благоустройства дворов Гусиноозёрска по адресам: 6 микрорайон, дома № 19, 21, 22, 24, 25; переулок Школьный, дома № 4, 6; улица Комсомольская, дома № 9, 11. Здесь подрядчики проводили работы со значительным отставанием по срокам, отмечают в ОНФ.
Член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина побывала в городе с рабочим визитом в начале октября 2021 года. Она отметила халатный подход к благоустройству. На тот момент дворы, которые должны были привести в порядок до 30 сентября по контракту, никто не начинал ремонтировать. Федеральный эксперт порекомендовала властям Гусиноозерска отказаться от услуг подрядчика и расторгнуть с ним контракт.
В середине октября этот подрядчик приступил к ремонту дворов и, как позже выявили эксперты Народного фронта, работал с нарушениями.
В холодных погодных условиях (ниже -10 градусов по Цельсию) в ноябре прошлого года укладывали асфальт на пешеходных дорожках. Эта история получила широкий резонанс, когда очевидцы сняли процесс на камеру мобильного телефона и опубликовали в социальных сетях.
- По данному факту 25 ноября 2021 года состоялось выездное совещание зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, по результатам которого были даны поручения администрации Гусиноозёрска провести вырубки асфальтобетона по благоустраиваемым территорий и направить на экспертизу для проведения исследования технических характеристик, качества, отклонения от нормативных стандартов. А Народный фронт направил очередной запрос городским властям с просьбой включить общественников в процедуру приёмки объекта для объективной оценки исполнения контракта, - пояснили активисты.
Позже администрация Гусиноозёрска сообщила, что было получено положительное заключение по экспертизам всех трех благоустроенных объектов, и оплату подрядчик получил в полном размере за вычетом штрафных санкций. Работы были приняты с замечаниями, которые подрядчик обязался устранить в рамках претензионной работы в первом полугодии 2022 года.
Народный фронт направил в администрацию Селенгинского района запрос, в котором настоятельно рекомендовал обратить внимание на важность роли общественного контроля и взаимодействия с чиновниками, а также с просьбой включать экспертов ОНФ в работу по контролю и приёмке работ благоустройства общественных территорий в Гусиноозёрске.
В Бурятии общественники критикуют благоустройство Гусиноозёрска
Власть, Фото:
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