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Депутат Госдумы от Бурятии показал свои студенческие фото

Депутат Госдумы от Бурятии показал свои студенческие фото
Власть,  Фото:страница Вячеслава Дамдинцурунова
Вячеслав Дамдинцурунов продемонстрировал накачанный торс на одном из снимков

Депутат Госдумы из Бурятии, бывший глава минспорта республики Вячеслав Дамдинцурунов в честь Дня российского студенчества показал свои студенческие фотографии.


Отметим, Дамдинцурунов в 2001 году окончил Бурятский государственный университет, где учился на факультете физической культуры. Он серьёзно занимался тайским боксом, а 99-м году взял звание чемпиона России. Также Дамдинцурунов был чемпионом Бурятии по рукопашному бою.

В своём сегодняшнем посте он назвал студенчество одним из самых ярких и счастливых периодов его жизни. Депутат Госдумы отмечает, что именно в это время он встретил свою любовь, приобрёл верных товарищей и друзей, заложил основы для своего профессионального пути.

- Поздравляю всех с этим замечательным праздником молодости! Пусть знания, полученные в студенческие годы, сделают каждый ваш шаг более уверенным, откроют двери в новую самостоятельную жизнь, дадут силы оставаться стойкими в решении любых задач! – пожелал студенческой братии Вячеслав Дамдинцурунов.

Он поблагодарил волонтеров, из числа студентов, которые всегда первыми приходят на помощь нуждающимся.

Дамдинцурунов активно ведёт свои аккаунты в соцсетях, где рассказывает о своей работе в Госдуме и о событиях в своей жизни.


депутаты Госдумы студенты

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