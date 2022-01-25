Депутат Госдумы от Бурятии показал свои студенческие фото













Депутат Госдумы из Бурятии, бывший глава минспорта республики Вячеслав Дамдинцурунов в честь Дня российского студенчества показал свои студенческие фотографии.Отметим, Дамдинцурунов в 2001 году окончил Бурятский государственный университет, где учился на факультете физической культуры. Он серьёзно занимался тайским боксом, а 99-м году взял звание чемпиона России. Также Дамдинцурунов был чемпионом Бурятии по рукопашному бою.В своём сегодняшнем посте он назвал студенчество одним из самых ярких и счастливых периодов его жизни. Депутат Госдумы отмечает, что именно в это время он встретил свою любовь, приобрёл верных товарищей и друзей, заложил основы для своего профессионального пути.- Поздравляю всех с этим замечательным праздником молодости! Пусть знания, полученные в студенческие годы, сделают каждый ваш шаг более уверенным, откроют двери в новую самостоятельную жизнь, дадут силы оставаться стойкими в решении любых задач! – пожелал студенческой братии Вячеслав Дамдинцурунов.Он поблагодарил волонтеров, из числа студентов, которые всегда первыми приходят на помощь нуждающимся.Дамдинцурунов активно ведёт свои аккаунты в соцсетях, где рассказывает о своей работе в Госдуме и о событиях в своей жизни.