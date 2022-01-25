Обзор от экспертов телеграмм-канала «БАМ» за 25 января подчёркивает основные проблемы регионов
Телеграм-канал «БАМ» представил губернаторский дайджест Дальневосточного федерального округа.
Якутию эксперты телеграм-канала выделили за небывалый за весь период пандемии всплеск заболеваемости коронавирусом. Последние данные по суточному приросту +1211 случаев, это абсолютный антирекорд на Дальнем Востоке. В регионе объявлена мобилизация всех жителей региона с медицинским образованием.
В Приморском крае в преддверии роста заболеваемости ковидом губернатор Олег Кожемяко предпринимает превентивные меры – напоминает приморцам про единый телефонный номер «122» и призывает жителей пользоваться системой при первых признаках недомоганий.
В Забайкальском крае «собачий вопрос» подвис в воздухе, здесь решили ускорить отлов бездомных собак. Мера промежуточная – чиновники всех уровней от муниципального до федерального понимают, что пора принимать кардинальные решения для нивелирования проблемы с нападениями бродячих собачьих стай.
В Бурятии на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению глава Алексей Цыденов озвучил перед сенаторами основные проблемы теплоэнергетики Бурятии. Он сказал, что модернизация теплосетевого комплекса обойдется в миллиарды рублей, и не помешала бы помощь из федерального бюджета – особенно на проект развития ТЭЦ-2. «Выступление Цыденова было убедительным, замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько заявил о необходимости господдержки и готовности содействовать», - отмечают эксперты «БАМ».
Телеграмм-канал представил губернаторский дайджест ДФО
Власть, Фото:
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