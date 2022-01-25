Александр Бастрыкин поручил проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства для повышения безопасности населения
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак. Одна из последних трагедий произошла в Забайкальском крае, где 22 января собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.
- В связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов, — говорится в сообщении СК.
Комментируя последние резонансные инциденты, в СК отметили, что в нескольких регионах России уже даётся правовая оценка действиям или бездействию сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, отмечает РИА Новости.
Правовая оценка деятельности администраций по отлову бездомных собак проводится в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской и Воронежской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Республиках Бурятия, Саха и других регионах.
Глава СК поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове собак
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