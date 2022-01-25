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Глава СК поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове собак

Глава СК поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове собак
Власть, 
Александр Бастрыкин поручил проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства для повышения безопасности населения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак. Одна из последних трагедий произошла в Забайкальском крае, где 22 января собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.

- В связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов, — говорится в сообщении СК.

Комментируя последние резонансные инциденты, в СК отметили, что в нескольких регионах России уже даётся правовая оценка действиям или бездействию сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, отмечает РИА Новости.

Правовая оценка деятельности администраций по отлову бездомных собак проводится в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской и Воронежской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Республиках Бурятия, Саха и других регионах. 
следственный комитет собаки бродячие животные

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