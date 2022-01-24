Сенаторы Байкальского региона провели встречу с послом Монголии

Власть, Фото: пресс-служба СФ ФС РФ

Парламентарии заинтересованы в укреплении двусторонних связей России и Монголии



21 января представители группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим государственным Хуралом Монголии провели встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.



Во встрече приняли участие руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, члены группы: заместитель председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын (представитель Бурятии), заместитель председателя комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев (представитель Забайкальского края), член комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов (представитель Забайкальского края) , член комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышёв (представитель Иркутской области), член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн (представитель Тувы).



По информации пресс-службы Совета Федерации, на встрече обсудили вопросы российско-монгольских отношений. Сенаторы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних связей и дружбы между народами двух стран.



Российская делегация выразила готовность поддержать активизацию межпарламентского сотрудничества между двумя странами, создать для этого нового парламентского механизма – совместной комиссии, а также вывести российско-монгольское торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень и расширить приграничное взаимодействие.



Стороны обменялись мнениями по проекту строительства газопровода из России в Китай через Монголию, программе оздоровления скота, экспорту монгольского мяса, а также обсудили вопросы сотрудничества в области образования, обучения монгольских студентов на стипендию, предоставляемую правительством России, и проведения курсов русского языка. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

