 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

Популярное

Сенаторы Байкальского региона провели встречу с послом Монголии

Сенаторы Байкальского региона провели встречу с послом Монголии
Власть,  Фото:пресс-служба СФ ФС РФ
Парламентарии заинтересованы в укреплении двусторонних связей России и Монголии

21 января представители группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим государственным Хуралом Монголии провели встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.

Во встрече приняли участие руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, члены группы: заместитель председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын (представитель Бурятии), заместитель председателя комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев (представитель Забайкальского края), член комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов (представитель Забайкальского края) , член комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышёв (представитель Иркутской области), член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн (представитель Тувы).

По информации пресс-службы Совета Федерации, на встрече обсудили вопросы российско-монгольских отношений. Сенаторы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних связей и дружбы между народами двух стран.

Российская делегация выразила готовность поддержать активизацию межпарламентского сотрудничества между двумя странами, создать для этого нового парламентского механизма – совместной комиссии, а также вывести российско-монгольское торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень и расширить приграничное взаимодействие.

Стороны обменялись мнениями по проекту строительства газопровода из России в Китай через Монголию, программе оздоровления скота, экспорту монгольского мяса, а также обсудили вопросы сотрудничества в области образования, обучения монгольских студентов на стипендию, предоставляемую правительством России, и проведения курсов русского языка. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Бурятия Иркутская область Монголия Забайкальский край Совет Федерации международное сотрудничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Совете Федерации стартуют Дни Республики Бурятия
В Совете Федерации стартуют Дни Республики Бурятия
Власть, 24.01.2022
Они начнутся сегодня, 24 января, и продлятся до 26 января
Глава Бурятии: «Через неделю начнётся приток пациентов с ковидом в больницах»
Глава Бурятии: «Через неделю начнётся приток пациентов с ковидом в больницах»
Власть, 24.01.2022
Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии в связи с рекордным числом заболевших коронавирусом  
Президент Беларуси хочет увидеть Туву
Президент Беларуси хочет увидеть Туву
Власть, 21.01.2022
Делегация Республики Тыва провела встречу с Александром Лукашенко
Глава Бурятии отчитал министерство образования
Глава Бурятии отчитал министерство образования
Власть, 21.01.2022
Минобрнауки не исполнило важное поручение по доплатам педагогам
Глава Бурятии дал интервью школьным репортёрам
Глава Бурятии дал интервью школьным репортёрам
Власть, 21.01.2022
Школьница назвала выбор работы Алексея Цыденова «очень необычным»  
Экс-министр строительства Бурятии предстал перед судом
Экс-министр строительства Бурятии предстал перед судом
Власть, 21.01.2022
С Фёдора Трифонова взыскали многомиллионный ущерб
В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы
В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы
Власть, 21.01.2022
Заявки принимаются до конца января
Зампред правительства Бурятии исполнил новогоднее желание девочки
Зампред правительства Бурятии исполнил новогоднее желание девочки
Власть, 21.01.2022
Девочка мечтала побывать в театре «Байкал»
В Улан-Удэ ищут нового главврача для БСМП
В Улан-Удэ ищут нового главврача для БСМП
Власть, 20.01.2022
Опубликованы требования к кандидатам на пост главного врача  
В Бурятии снизился спрос на госслужащих
В Бурятии снизился спрос на госслужащих
Власть, 20.01.2022
Эксперты считают, что для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников
Глава Бурятии оказался метким стрелком
Глава Бурятии оказался метким стрелком
Власть, 19.01.2022
Алексей Цыденов пострелял на открытии школы №5 в Сосновом Бору
Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь
Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь
Власть, 19.01.2022
Иван Козырев регулярно пополняет банк крови

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^