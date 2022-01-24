В Совете Федерации стартуют Дни Республики Бурятия

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они начнутся сегодня, 24 января, и продлятся до 26 января



В Совете Федерации сегодня стартуют Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляют глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов. В составе делегации и депутаты республиканского парламента.



- Сегодня, 24 января, с участием представителей органов государственной власти республики, состоится расширенное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсудят актуальные вопросы реконструкции и модернизации тепловых сетей Бурятии, - сообщает Народный Хурал Бурятии.



26 января состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Алексеем Цыденовым, Владимиром Павловым, сенаторами от Бурятии Александром Варфоломеевым и Вячеславом Наговицыным.



В рамках Дней Бурятии в Совете Федерации пройдёт выставка республики, также будет презентован инвестиционный потенциал республики.

