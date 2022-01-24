Они начнутся сегодня, 24 января, и продлятся до 26 января
В Совете Федерации сегодня стартуют Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляют глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов. В составе делегации и депутаты республиканского парламента.
- Сегодня, 24 января, с участием представителей органов государственной власти республики, состоится расширенное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсудят актуальные вопросы реконструкции и модернизации тепловых сетей Бурятии, - сообщает Народный Хурал Бурятии.
26 января состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Алексеем Цыденовым, Владимиром Павловым, сенаторами от Бурятии Александром Варфоломеевым и Вячеславом Наговицыным.
В рамках Дней Бурятии в Совете Федерации пройдёт выставка республики, также будет презентован инвестиционный потенциал республики.
В Совете Федерации стартуют Дни Республики Бурятия
Власть, Фото:
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