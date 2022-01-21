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Экс-министр строительства Бурятии предстал перед судом

Экс-министр строительства Бурятии предстал перед судом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С Фёдора Трифонова взыскали многомиллионный ущерб

20 января перед судом предстал бывший министр строительства Бурятии Фёдор Трифонов. Его дело связано со строительством некачественного жилья для сирот в Кяхте.

- Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.293 УК РФ (в редакции федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) (по эпизоду с 31 октября по 13 ноября 2013), ч.1 ст.293 УК РФ (в редакции федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) (по эпизоду с 20 декабря по 25декабря 2013), как халатность, - сообщили в пресс-службе Советского суда Улан-Удэ.

Приговором суда ему назначено наказание по первому эпизоду в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, по второму эпизоду – штраф в 90 тысяч рублей. Окончательно назначено Трифонову наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Экс-министр освобождён от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

С Трифонова также взыскана сумма материального ущерба в размере 19,9 млн рублей.

- Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии, - уточнили в Советском районном суде.

Как сообщал «Байкал-Daily», Фёдор Трифонов возглавлял минстрой два года. Он занял этот пост в 2013 году, сменив Виктора Мариничева, который оставил пост после неисполнения «путинских» указов. Тогдашний глава Бурятии Вячеслав Наговицын публично пообещал Фёдору Трифонову кресло министра в случае успешной реализации указов президента.

Фёдор Трифонов в 2015 году покинул свой пост из-за ошибок министерства и проблем с качеством жилья для переселенцев. Обладатели нового жилья, которое они получили взамен ветхого, жаловались на качество выполненных работ. В этой связи Вячеслав Наговицын принял решение об увольнении Трифонова с поста министра.

В августе 2015 года Фёдора Трифонова назначили на должность руководителя республиканской службы государственного строительного надзора, а его предшественник на этом месте Николай Рузавин был переведён на пост министра строительства.

Но к концу года Трифонов пошёл на понижение, его назначили на должность заместителя руководителя республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора. Впрочем, в 2018 году постановлением главы Бурятии он освобождён от этой должности в связи с её сокращением.

халатность

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