Зампред правительства Бурятии исполнил новогоднее желание девочки

Власть, Фото: предоставлено минсоцзащиты РБ

Девочка мечтала побывать в театре «Байкал»



Новогоднее желание девочки исполнил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» одна из воспитанниц учреждения Кяхтинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», загадала побывать в театре «Байкал», познакомиться с его коллективом и творчеством артистов.



- Когда мы приехали в театр, артистка Арюна Цыдыпова - наша землячка, уделила особое внимание Вике. Незабываемую экскурсию по театру провели директор Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Наталья Светозарова и заведующая музеем театра Лариса Золотухина. Всё увиденное произвело неизгладимое впечатление на нашу Вику, теперь она непременно станет артисткой! Мы от всей души благодарим всех за чуткое и доброе отношение к девочке-сироте. Я очень надеюсь и верю, что все ваши пожелания помогут нашей воспитаннице в ее становлении, - рассказала директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.

