Иван Козырев регулярно пополняет банк крови
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев вновь сдал кровь. Он посетил станцию переливания крови, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.
В минздраве уточнили, что Иван Козырев является регулярным донором крови и её компонентов, в его донорской истории уже 25 донаций.
- Благодарим за отличный пример активности, здорового образа жизни и стремления помогать людям, - отметили в минздраве.
Иван Козырев был назначен министром спорта и молодёжной политики Бурятии в октябре 2021 года (кресло освободил Вячеслав Дамдинцурунов, ушедший в Госдуму). До этого Козырев занимал пост замминистра.
Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь
Власть, Фото:
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