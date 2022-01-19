Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь

Власть, Фото: предоставлено минздравом РБ

Иван Козырев регулярно пополняет банк крови



Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев вновь сдал кровь. Он посетил станцию переливания крови, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.



В минздраве уточнили, что Иван Козырев является регулярным донором крови и её компонентов, в его донорской истории уже 25 донаций.



- Благодарим за отличный пример активности, здорового образа жизни и стремления помогать людям, - отметили в минздраве.



Иван Козырев был назначен министром спорта и молодёжной политики Бурятии в октябре 2021 года (кресло освободил Вячеслав Дамдинцурунов, ушедший в Госдуму). До этого Козырев занимал пост замминистра.

