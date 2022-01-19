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Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь

Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь
Власть,  Фото:предоставлено минздравом РБ
Иван Козырев регулярно пополняет банк крови

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев вновь сдал кровь. Он посетил станцию переливания крови, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

В минздраве уточнили, что Иван Козырев является регулярным донором крови и её компонентов, в его донорской истории уже 25 донаций.

- Благодарим за отличный пример активности, здорового образа жизни и стремления помогать людям, - отметили в минздраве.

Иван Козырев был назначен министром спорта и молодёжной политики Бурятии в октябре 2021 года (кресло освободил Вячеслав Дамдинцурунов, ушедший в Госдуму). До этого Козырев занимал пост замминистра. 
минспорта Донорство крови

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