 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря

Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря
Власть,  Фото:pexels.com
Общая сумма инвестиций может превысить 300 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги, сообщает ТАСС.

Перечень поручений главы государства по вопросам развития транспорта опубликован на сайте Кремля.

- Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, - говорится в поручении.

Срок исполнения установлен до 10 мая 2022 года.

ТАСС уточняет, что строительство глубоководного морского порта в районе посёлка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск - Индига.
железная дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря
Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря
Власть, 17.01.2022
Общая сумма инвестиций может превысить 300 млрд рублей
Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток
Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток
Власть, 14.01.2022
Хо Ён Гён назвал это первым шагом к экономическому процветанию в Северо-Восточной Азии
Замминистра развития Дальнего Востока провёл в частном музее в Бурятии полдня
Замминистра развития Дальнего Востока провёл в частном музее в Бурятии полдня
Власть, 14.01.2022
Павел Волков зашёл в музей в 15.00 и вышел из него в 21.00
Власти Иркутской области прокомментировали попадание в «золотую двадцатку»
Власти Иркутской области прокомментировали попадание в «золотую двадцатку»
Власть, 13.01.2022
В Национальном туристическом рейтинге регион занял 15-ое место
В Бурятии депутат-блогер поздравила журналистов
В Бурятии депутат-блогер поздравила журналистов
Власть, 13.01.2022
13 января отмечается День российской прессы
Мастер спорта назначена замминистра культуры Забайкалья
Мастер спорта назначена замминистра культуры Забайкалья
Власть, 12.01.2022
Алёна Ячменёва принимала участие в организации фестиваля «Алтаргана» и других культурных проектов
Генпрокурор России предложил монгольскому коллеге вместе защищать Селенгу и Байкал
Генпрокурор России предложил монгольскому коллеге вместе защищать Селенгу и Байкал
Власть, 12.01.2022
У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, тянущейся в том числе вдоль Бурятии
Жаргала Цыбикова уволили с поста директора «Водоканала»
Жаргала Цыбикова уволили с поста директора «Водоканала»
Власть, 12.01.2022
Жаргал Цыбиков попал под увольнение, будучи сейчас в СИЗО
Юный забайкалец растрогал зампреда правительства своим желанием
Юный забайкалец растрогал зампреда правительства своим желанием
Власть, 12.01.2022
Мальчик хотел пойти в кино со своей семьей
Совет прибайкальских районов создали в Бурятии
Совет прибайкальских районов создали в Бурятии
Власть, 12.01.2022
В состав совета вошли чиновники и местные жители
В Бурятии чиновника, попавшего под следствие, восстановили в должности
В Бурятии чиновника, попавшего под следствие, восстановили в должности
Власть, 11.01.2022
Районный чиновник объяснил ситуацию с проданным автомобилем
Бывшему замглавы дорожной службы Забайкалья вменили взятки в 166 млн
Бывшему замглавы дорожной службы Забайкалья вменили взятки в 166 млн
Власть, 11.01.2022
По версии следствия, обвиняемый брал взятки в том числе недвижимостью в Сочи
В Улан-Удэ создали рабочую группу по организации электроснабжения
В Улан-Удэ создали рабочую группу по организации электроснабжения
Власть, 10.01.2022
Рабочую группу создали после нескольких видеообращений к главе Бурятии
Жители ещё одного микрорайона записали обращение к главе Бурятии
Жители ещё одного микрорайона записали обращение к главе Бурятии
Власть, 10.01.2022
Жители ещё одного посёлка в Улан-Удэ жалуются на проблемы с электричеством

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^