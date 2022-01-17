Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря

Общая сумма инвестиций может превысить 300 млрд рублей



Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги, сообщает ТАСС.



Перечень поручений главы государства по вопросам развития транспорта опубликован на сайте Кремля.



- Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, - говорится в поручении.



Срок исполнения установлен до 10 мая 2022 года.



ТАСС уточняет, что строительство глубоководного морского порта в районе посёлка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск - Индига.

