Общая сумма инвестиций может превысить 300 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги, сообщает ТАСС.
Перечень поручений главы государства по вопросам развития транспорта опубликован на сайте Кремля.
- Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, - говорится в поручении.
Срок исполнения установлен до 10 мая 2022 года.
ТАСС уточняет, что строительство глубоководного морского порта в районе посёлка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск - Индига.
Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря
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