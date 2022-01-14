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Замминистра развития Дальнего Востока провёл в частном музее в Бурятии полдня

Замминистра развития Дальнего Востока провёл в частном музее в Бурятии полдня
Власть,  Фото:страница Льва Бардамова
Павел Волков зашёл в музей в 15.00 и вышел из него в 21.00

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков во время визита в Улан-Удэ посетил частный музей Льва Бардамова, где провёл полдня. Об этом рассказал в соцсети владелец музея.

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики внимательно слушал про каждый экспонат, каждую историю спасённого или найденного предмета.

- Он был удивлён, что всё это делаю я один, начиная от приобретения, реставрации, и как всё выставлено, или как все вывешено. Впервые после Алексея Самбуевича (Цыденова главы Бурятии – ред.) и Николая Владимировича (Емонакова, главы Иволгинского района) была такая продолжительная, многочасовая экскурсия, - сообщил Лев Бардамов.

Замминистра прошёл все залы частного культурного объекта, останавливаясь перед каждой экспозицией. Он много спрашивал, интересовался историей и шёл не торопясь, хотя утром улетал в Москву.

Федеральный чиновник пробыл в музее больше шести часов, зайдя около 15.00 и выйдя в 21.00.

Павел Волков выразил своё восхищение от увиденного и сказал: «Я пребываю в культурном шоке от увиденного!»

В то же время Лев Бардамов выразил сожаление, что местные чиновники не выражают большого интереса к собранию редких экспонатов. Многие не были в залах его музея.

- Честно сказать, эти люди даже не знают, что храниться в музее, и что выставляется в 18 залах потому, что они не были в этих залах ни разу! – поделился энтузиаст музейного дела.
музей министерство по развитию Дальнего Востока

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