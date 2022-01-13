Заминистра спорта Бурятии вошла в экспертный совет комитета Госдумы

Власть, Фото: страница Татьяны Парпаевой

Заявки подали более 800 кандидатов



В состав экспертного совета комитета Государственной Думы по молодёжной политике вошла заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.



Всего в совет вошёл 71 эксперт.



При этом было подано 814 заявок из 74 регионов страны. Самыми активными были представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской и Ростовской областей, Республики Дагестан. «Ну и мы не отставали», - отметила замминистра.



- Мы будем участвовать в разработке и обсуждении законопроектов, вносить на рассмотрение комитета рекомендации и инициативы. Спасибо большое за доверие, - написала Парпаева.



В рамках совета будут сформированы рабочие группы, каждая из которых будет специализироваться на одном из приоритетных направлений молодежной политики.

