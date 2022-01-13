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Заминистра спорта Бурятии вошла в экспертный совет комитета Госдумы

Заминистра спорта Бурятии вошла в экспертный совет комитета Госдумы
Власть,  Фото:страница Татьяны Парпаевой
Заявки подали более 800 кандидатов

В состав экспертного совета комитета Государственной Думы по молодёжной политике вошла заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Всего в совет вошёл 71 эксперт.

При этом было подано 814 заявок из 74 регионов страны. Самыми активными были представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской и Ростовской областей, Республики Дагестан. «Ну и мы не отставали», - отметила замминистра.

- Мы будем участвовать в разработке и обсуждении законопроектов, вносить на рассмотрение комитета рекомендации и инициативы. Спасибо большое за доверие, - написала Парпаева.

В рамках совета будут сформированы рабочие группы, каждая из которых будет специализироваться на одном из приоритетных направлений молодежной политики.
минспорта госдума

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