Заявки подали более 800 кандидатов
В состав экспертного совета комитета Государственной Думы по молодёжной политике вошла заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Всего в совет вошёл 71 эксперт.
При этом было подано 814 заявок из 74 регионов страны. Самыми активными были представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской и Ростовской областей, Республики Дагестан. «Ну и мы не отставали», - отметила замминистра.
- Мы будем участвовать в разработке и обсуждении законопроектов, вносить на рассмотрение комитета рекомендации и инициативы. Спасибо большое за доверие, - написала Парпаева.
В рамках совета будут сформированы рабочие группы, каждая из которых будет специализироваться на одном из приоритетных направлений молодежной политики.
Заминистра спорта Бурятии вошла в экспертный совет комитета Госдумы
Власть, Фото:
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