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В Бурятии депутат-блогер поздравила журналистов

В Бурятии депутат-блогер поздравила журналистов
Власть,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
13 января отмечается День российской прессы

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева поздравила журналистов с профессиональным праздником.

Бухольцева не только занимается законотворчеством, но и активно ведёт свои аккаунты в соцсети, где выражает мнение по тому или иному поводу. Практически ежедневно она сталкивается с представителями СМИ, которые берут у неё интервью и комментарии. Оксана Бухольцева по праву считается самым контактным парламентарием Хурала.

- С днём печати, мои дорогие СМИшники! Люблю вас каждого по отдельности и всех вместе взятых. Желаю, чтобы, несмотря на конкуренцию со стороны блогеров, ютюберов и конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, ваша профессия была востребованной, высокооплачиваемой и развивающейся. И чтобы не было у вас «горя от ума» от избытка словесной информации при расшифровке записей и сопоставления этой информации с реалиями, чтобы не попали в иноагенты и чтобы рейтинги ваши поднимали не ужасы-триллеры-боевики на дорогах и фермах, в барах и домах, а позитивные новости нашей солнечной Республики: родился, женился, дом построил, изобрёл, достиг, в космос полетел… Чтобы не было беспринципных чёрных заказух, чтобы вы получали кайф от своей работы! - написала в соцсети депутат.

Она отметила важность работы журналиста в сегодняшних реалиях, сложность поиска достоверной информации и пожелала «не переступать через себя, ради нужной кому-то картинки и информации. Но и это тоже ваша работа».
депутаты Народного Хурала СМИ журналисты

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