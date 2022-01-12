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Генпрокурор России предложил монгольскому коллеге вместе защищать Селенгу и Байкал

Генпрокурор России предложил монгольскому коллеге вместе защищать Селенгу и Байкал
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, тянущейся в том числе вдоль Бурятии

В преддверии празднования 300-летия прокуратуры России состоялась встреча Генерального прокурора РФ Игоря Краснова с Генеральным прокурором Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом, прибывшим для участия в торжественных мероприятиях, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

На встрече коллеги обсудили сотрудничество между прокуратурами двух стран, отметив, что налаженные рабочие связи на уровне руководства прокуратур России и Монголии помогают решать сложнейшие задачи.

Кроме того, Игорь Краснов предложил возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал.

- У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, протянувшейся через Алтай, Тыву, Бурятию и Забайкальский край. Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с Вами поддержке, в этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях, - отметил Краснов.

Также Игорь Краснов высказал предложение не ограничивать взаимодействие экологической тематикой.

- В свете современных вызовов и угроз важно сосредоточить внимание на противодействии киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и нарушениям прав и интересов несовершеннолетних, – сказал он.

В заключение глава российского надзорного ведомства пожелал иностранному коллеге успехов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
генеральная прокуратура Байкал Селенга

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