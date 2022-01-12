Генпрокурор России предложил монгольскому коллеге вместе защищать Селенгу и Байкал

У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, тянущейся в том числе вдоль Бурятии



В преддверии празднования 300-летия прокуратуры России состоялась встреча Генерального прокурора РФ Игоря Краснова с Генеральным прокурором Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом, прибывшим для участия в торжественных мероприятиях, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.



На встрече коллеги обсудили сотрудничество между прокуратурами двух стран, отметив, что налаженные рабочие связи на уровне руководства прокуратур России и Монголии помогают решать сложнейшие задачи.



Кроме того, Игорь Краснов предложил возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал.



- У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, протянувшейся через Алтай, Тыву, Бурятию и Забайкальский край. Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с Вами поддержке, в этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях, - отметил Краснов.



Также Игорь Краснов высказал предложение не ограничивать взаимодействие экологической тематикой.



- В свете современных вызовов и угроз важно сосредоточить внимание на противодействии киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и нарушениям прав и интересов несовершеннолетних, – сказал он.



В заключение глава российского надзорного ведомства пожелал иностранному коллеге успехов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

