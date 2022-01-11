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Минсоцзащиты Бурятии и епархия договорились о сотрудничестве

Минсоцзащиты Бурятии и епархия договорились о сотрудничестве
Власть,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
Сотрудничество идёт уже много лет

В министерстве соцзащиты Бурятии подписали соглашения о сотрудничестве с Улан-Удэнской и Бурятской епархией, сообщает пресс-служба министерства.

- Нами накоплен достаточно серьезный опыт взаимодействия с религиозными конфессиями, существующими на территории республики. Заключены соглашения с Улан-Удэнской и Бурятской епархией Русской православной церкви и Буддийской Традиционной Сангхой России. Мы сотрудничаем много лет. Цель соглашения, которое было подписано сегодня - организация взаимодействия в области оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, а также духовного просвещения, создание благоприятной психологической среды в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населения Бурятии. В частности, планируется разработка и реализация совместных программ и проектов, - рассказала министр Татьяна Быкова.

Документ также предусматривает их взаимодействие при проведении мероприятий - научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам благотворительности и милосердия, совершенствования социального обслуживания. Будут созданы рабочие группы со специалистами и экспертами, планируется совместное издание учебно-методической литературы, проведение телевизионных и радиовещательных программ.
минсоцзащиты епархия

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