Сотрудничество идёт уже много лет
В министерстве соцзащиты Бурятии подписали соглашения о сотрудничестве с Улан-Удэнской и Бурятской епархией, сообщает пресс-служба министерства.
- Нами накоплен достаточно серьезный опыт взаимодействия с религиозными конфессиями, существующими на территории республики. Заключены соглашения с Улан-Удэнской и Бурятской епархией Русской православной церкви и Буддийской Традиционной Сангхой России. Мы сотрудничаем много лет. Цель соглашения, которое было подписано сегодня - организация взаимодействия в области оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, а также духовного просвещения, создание благоприятной психологической среды в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населения Бурятии. В частности, планируется разработка и реализация совместных программ и проектов, - рассказала министр Татьяна Быкова.
Документ также предусматривает их взаимодействие при проведении мероприятий - научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам благотворительности и милосердия, совершенствования социального обслуживания. Будут созданы рабочие группы со специалистами и экспертами, планируется совместное издание учебно-методической литературы, проведение телевизионных и радиовещательных программ.
Минсоцзащиты Бурятии и епархия договорились о сотрудничестве
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 11.01.2022
Сотрудничество идёт уже много лет
Рабочую группу создали после нескольких видеообращений к главе Бурятии
Жители ещё одного посёлка в Улан-Удэ жалуются на проблемы с электричеством
Жалобы подали бывший вице-спикер Хурала и гособвинение
Законопроект уже разработан
Вячеслав Наговицын получил грамоту из рук премьер-министра
Алексей Цыденов сводил в картинг-центр мальчика и его друзей
Власть, 08.01.2022
Пятилетняя жительница Калининграда загадала на Новый год поездку на Байкал
Власть, 06.01.2022
Глава и мэр приехали к жителям Мелькомбината, которые записали днём ранее видеообращение
Власть, 03.01.2022
Новый маршрут находится в Аршанском лесничестве
Власть, 03.01.2022
Назначение произвёл президент Путин
Власть, 31.12.2021
Подарок главе сделала Ассоциация народов Бурятии
Мэр Улан-Удэ позвонил мэру Якутска в связи с гибелью женщины, которую загрызли собаки
Поздравление стало новогодним сюрпризом для сотрудников газеты
В течение года прокуратура республики выявляла факты конфликта интересов на службе