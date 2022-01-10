В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

Законопроект уже разработан



Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение ночью тишины и покоя, сообщают «Известия».



- Предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности, - заявил один из разработчиков инициативы депутат Ярослав Нилов.



Размер штрафов, согласно предложению, для физических лиц составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч, а юридическим – от 50 до 100 тысяч.



При этом в новом проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.



Отмечается, что на региональном уровне может быть введено наказание за нарушения не только в ночное, но и в дневное время.

