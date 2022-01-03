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Бурятский министр опробовала тропу Победы

Бурятский министр опробовала тропу Победы
Власть,  Фото:МБУ "Городское лесничество"
Новый маршрут находится в Аршанском лесничестве

Во второй день нового года врачи под руководством министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой и основателя «Большой Байкальской тропы» Андрея Сукнева прошли по тропе Победы. Этот маршрут находится в Аршанском лесничестве рядом с лыжной базой «Снежинка».

Тропа здоровья была создана волонтёрами совместно с МБУ «Городское лесничество». В 2021 году ученики физико-математической школы №56 выиграли грант национального проекта «Образование» и направили его на создание новой лесной дорожки «Тропа Победы». Ребята дали именно такое название тропе, потому что этот лес в посёлке Аршан был высажен фронтовиками Великой Отечественной войны, которые вернулись с фронта.

- Новая тропа увеличит площадь озеленения, создаст условия для доступного оздоровления горожан, ускорит реабилитацию после коронавируса, создаст для городских жителей возможности для контакта с природой, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Медицинские работники Бурятии поддержали проект и запустили челлендж «В Новый год - тропами здоровья».


Ходьба - самый доступный и щадящий вид активности, который не требует особой подготовки и экипировки. В скором времени эстафету подхватят остальные медицинские организации.
тропа Лес Здоровый образ жизни

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