Главе Бурятии на Новый год подарили семейную игру





Семейную настольную игру «Байкальская этника» (0+) подарила главе республики Алексею Цыденову Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы».Дому дружбы Бурятии в этом году исполнилось 10 лет. За эти годы общественная организация реализовала более 372 проектов в этнокультурной и межнациональной сфере. В 2021 году Ассоциация народов Бурятии стала победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Байкальская этника: этнокультурное образование детям и взрослым».Вручая настольную игру главе республики, руководитель проекта и председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» Сажида Баталова отметила:«Дом дружбы народов Бурятии — это одна большая многонациональная семья, которая часто собирается вместе и дружит домами. И чтобы у вас появилась возможность чаще собираться своей большой семьей и играть с детьми, мы дарим вам этот уникальный образовательный продукт — семейную настольную игру «Байкальская этника» с буклетом и карточками о народах Бурятии, праздниках, национальной кухне, достопримечательностях и районах региона. Уверены, что она станет отличным путеводителем по удивительной и живописной Республике Бурятия, которую надо непременно открывать для всего мира».Настольная этноигра «Байкальская этника» была презентована в октябре 2021 года. Эта семейная игра призвана стать связующим звеном между поколениями. «В наше время, настольные игры — это прекрасная возможность организовать увлекательный досуг в кругу семьи, близких друзей. В них «на равных» даже ребёнок может выиграть у взрослого, и успех зависит исключительно от способностей и стараний игрока, — поясняет Сажида Баталова.У берегов Байкала живёт более 100 разных народов. При этом есть большая проблема: старшие носители традиций не всегда имеют возможность принимать в них участие, а дети слабо знают родной язык и этническую культуру. Два мира взрослых и детей часто не взаимодействуют друг с другом, утрачены традиции совместных игр, чтения сказок, пения колыбельных, разговоров по душам.Настольная игра «Байкальская Этника» объединяет всю семью, друзей и соседей в одну большую и дружную команду. Игра развивает внимание, тренирует память, расширяет кругозор, знакомит с богатой природой и культурой народов, населяющих Республику Бурятия.