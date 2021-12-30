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Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский

Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский
Власть,  Фото:ЛДПР-ТВ, Василий Черных
Поздравление стало новогодним сюрпризом для сотрудников газеты

В районную газету Селенгинского района Бурятии «Селенга-медиа» поступила письмо от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он поздравил редакцию с предстоящим Днём печати, который празднуется в январе.

Поздравление стало новогодним сюрпризом для сотрудников «Селенга-медиа». О неожиданном письме в соцсети сообщает главный редактор районки Василий Черных.

- Приятный новогодний сюрприз - нашу редакцию с предстоящим Днем печати поздравляет Председатель ЛДПР В.В.Жириновский. Не каждый партийный лидер нашей страны способен на такое - обратить внимание на существование районной газеты, - написал Василий Черных.


Главред отмечает, что его политические взгляды не всегда совпадают с убеждениями лидера ЛДПР.

- Но его последнее предложение отменить новогодние каникулы, которые наносят огромнейший вред экономике России, я поддерживаю обеими руками! - делится руководитель районной газеты.

Как сообщало РИА Новости, Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян.

- ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням ещё 15, — заявил он.
Жириновский газета

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