Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский

- Приятный новогодний сюрприз - нашу редакцию с предстоящим Днем печати поздравляет Председатель ЛДПР В.В.Жириновский. Не каждый партийный лидер нашей страны способен на такое - обратить внимание на существование районной газеты, - написал Василий Черных.







В районную газету Селенгинского района Бурятии «Селенга-медиа» поступила письмо от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он поздравил редакцию с предстоящим Днём печати, который празднуется в январе.Поздравление стало новогодним сюрпризом для сотрудников «Селенга-медиа». О неожиданном письме в соцсети сообщает главный редактор районки Василий Черных.Главред отмечает, что его политические взгляды не всегда совпадают с убеждениями лидера ЛДПР.- Но его последнее предложение отменить новогодние каникулы, которые наносят огромнейший вред экономике России, я поддерживаю обеими руками! - делится руководитель районной газеты.Как сообщало РИА Новости, Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян.- ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням ещё 15, — заявил он.