«Пушкинская карта» была бы актуальна для всех россиян, а не только для молодёжи
Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на всех россиян. Такое предложение внёс депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Милонов отметил, что «Пушкинская карта» будет актуальна для всех россиян, особенно в период пандемии.
Сейчас эти карты выдаются только молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. На карте по три тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, концертные залы и в кино на российские фильмы. «Пушкинской картой» можно воспользоваться в любой точке страны, где она действует.
В Госдуме предложили распространить действие «Пушкинской карты» на всех россиян
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