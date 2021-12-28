 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Госдуме предложили распространить действие «Пушкинской карты» на всех россиян

В Госдуме предложили распространить действие «Пушкинской карты» на всех россиян
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Пушкинская карта» была бы актуальна для всех россиян, а не только для молодёжи

Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на всех россиян. Такое предложение внёс депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Милонов отметил, что «Пушкинская карта» будет актуальна для всех россиян, особенно в период пандемии.

Сейчас эти карты выдаются только молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. На карте по три тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, концертные залы и в кино на российские фильмы. «Пушкинской картой» можно воспользоваться в любой точке страны, где она действует.
пушкинская карта театр госдума

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье назначен новый вице-премьер правительства
В Забайкалье назначен новый вице-премьер правительства
Власть, 27.12.2021
Предыдущий покинул свой пост по собственному желанию
Трутнев исполнит желание девочки, мечтающей о Байкале
Трутнев исполнит желание девочки, мечтающей о Байкале
Власть, 27.12.2021
Полпред президента в ДФО вытянул мечту о Байкале с «Ёлки желаний»
Бурятский депутат шьёт новогодние валенки
Бурятский депутат шьёт новогодние валенки
Власть, 27.12.2021
Оксана Бухольцева поделилась жизнерадостным постом в соцсети
Алексей Ересько прибыл в Бурятию, в том числе, после обращения к Путину
Алексей Ересько прибыл в Бурятию, в том числе, после обращения к Путину
Власть, 25.12.2021
Вопрос про улан-удэнскую ТЭЦ-1 прозвучал на большой пресс-конференции президента 
Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»
Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»
Власть, 24.12.2021
По устранению аварии на ТЭЦ-1 дали оптимистичный прогноз
Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1
Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1
Власть, 24.12.2021
Алексей Цыденов сразу по возвращению из Сирии включился в работу по устранению ЧС
Министр Чекунков объяснил, почему на Дальнем Востоке дорогое жильё
Министр Чекунков объяснил, почему на Дальнем Востоке дорогое жильё
Власть, 24.12.2021
«Однушка» во Владивостоке стоит 12 миллионов рублей
Глава Бурятии: «Все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14»
Глава Бурятии: «Все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14»
Власть, 24.12.2021
Работы по устранению последствий пожара продолжаются 
Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»
Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»
Власть, 23.12.2021
На пресс-конференции президент России ответил сразу на три вопроса о Бурятии
Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту
Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту
Власть, 23.12.2021
Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры
Два журналиста из Бурятии попытаются задать вопросы Путину
Два журналиста из Бурятии попытаются задать вопросы Путину
Власть, 23.12.2021
Стало известно, кто из Бурятии попал на ежегодную пресс-конференцию президента
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1
Власть, 23.12.2021
«Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским», - заверил зампред правительства
На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
Власть, 23.12.2021
Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^