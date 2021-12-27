В Забайкалье назначен новый вице-премьер правительства

Предыдущий покинул свой пост по собственному желанию
На должность заместителя председателя правительства – министра планирования и развития Забайкальского края с 24 декабря назначен Александр Ященко. Илья Акишин покинул пост по собственному желанию 23 декабря.
Ященко Александр Евгеньевич родился в 1974 году в городе Пинск Брестской области Республики Беларусь. В 1997 году закончил МГТУ им. Баумана по специальности «Ракетные двигатели», в 2013 году – РАНХиГС при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Женат, имеет троих сыновей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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