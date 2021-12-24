«Однушка» во Владивостоке стоит 12 миллионов рублей
Журналистка из Владивостока на пресс-конференции президента Путина пожаловалась на высокую стоимость жилья в регионе. По её словам, цена за однокомнатную квартира во Владивостоке «достигла 8-9-10 и даже 12 миллионов рублей», вследствие чего население массово уезжает из Приморья.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пояснил причину высоких цены на жильё во Владивостоке. Он объяснил это удачным расположением города и красивой природой региона, а также высоким спросом на покупку квартир в городе среди жителей Дальнего Востока.
- Владивосток находится на широте Сочи. Но в отличие от Сочи долететь до любого мегаполиса Азии - Токио, Сеула, Гонконга - занимает 1,5-2,5 часа. На самом деле это очень комфортное и приятное место для жизни. С потрясающей природой. С национальными парками. Поэтому спрос жителей со всего Дальнего Востока на жильё именно в Приморье действительно очень высокий, - заявил Алексей Чекунков в эфире «России-24», комментируя вопрос журналистки.
По его словам, в настоящее время стоимость жилья в Приморье достигает 116 тысяч рублей за квадратный метр.
Снизить стоимость жилья власти попытаются при помощи программы «Дальневосточный квартал», в рамках которой будут действовать льготные условия для развития строительных проектов.
Глава Приморского края Олег Кожемяка заявил, что цены на жилье в регионе могут стабилизироваться в течение 2-3 лет с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов и обеспечения жильем бюджетников. Как сообщает пресс-служба правительства, объём строительства жилья в Приморье ежегодно растет на 200-300 тысяч км. метров.
Министр Чекунков объяснил, почему на Дальнем Востоке дорогое жильё
Власть, Фото:
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