Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту

Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры



Прокуратура выявила нарушение жилищного закона в деятельности администрации Баунтовского эвенкийского района Бурятии.



- Выявлено, что районная администрация не принимает мер по актуализации региональной программы капитального ремонта, в которую должны были войти мероприятия по ремонту конструктивных элементов двух многоквартирных домов в районе. В государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не размещён краткосрочный план реализации программы капитального ремонта, - сообщает прокуратура Бурятии.



Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.

