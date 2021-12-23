Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры
Прокуратура выявила нарушение жилищного закона в деятельности администрации Баунтовского эвенкийского района Бурятии.
- Выявлено, что районная администрация не принимает мер по актуализации региональной программы капитального ремонта, в которую должны были войти мероприятия по ремонту конструктивных элементов двух многоквартирных домов в районе. В государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не размещён краткосрочный план реализации программы капитального ремонта, - сообщает прокуратура Бурятии.
Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.
Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту
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