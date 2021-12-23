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Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту

Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту
Власть,  Фото:pixabay.com
Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры

Прокуратура выявила нарушение жилищного закона в деятельности администрации Баунтовского эвенкийского района Бурятии.

- Выявлено, что районная администрация не принимает мер по актуализации региональной программы капитального ремонта, в которую должны были войти мероприятия по ремонту конструктивных элементов двух многоквартирных домов в районе. В государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не размещён краткосрочный план реализации программы капитального ремонта, - сообщает прокуратура Бурятии.

Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.
прокуратура

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