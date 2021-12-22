В Госдуме отложили запрет на двойное гражданство чиновников

В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников



Госдума отложила до 1 января 2023 года запрет на двойное гражданство для чиновников. До этого срока госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, сообщает URA.RU.



- В части 4 слова «По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего федерального закона» заменить словами «С 1 января 2023 года», - указано в проекте федерального закона на сайте Госдумы.



В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников. Изменения внесут в статью 41 закона «О государственной границе РФ» и статью 27 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», - сообщает агентство.



Изменения предполагают запрет на наличие иностранного гражданства для госслужащих и муниципальных чиновников, а также военных и других категорий. Также госслужащие должны будут сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, дающих право на проживание за рубежом, сообщает «Пятый канал». Их обяжут уведомить о наличии гражданства другой страны в течение 10 дней после вступления изменений в силу. За неподтверждение иностранного гражданства будут лишать должности.

