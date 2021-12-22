В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников
Госдума отложила до 1 января 2023 года запрет на двойное гражданство для чиновников. До этого срока госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, сообщает URA.RU.
- В части 4 слова «По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего федерального закона» заменить словами «С 1 января 2023 года», - указано в проекте федерального закона на сайте Госдумы.
В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников. Изменения внесут в статью 41 закона «О государственной границе РФ» и статью 27 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», - сообщает агентство.
Изменения предполагают запрет на наличие иностранного гражданства для госслужащих и муниципальных чиновников, а также военных и других категорий. Также госслужащие должны будут сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, дающих право на проживание за рубежом, сообщает «Пятый канал». Их обяжут уведомить о наличии гражданства другой страны в течение 10 дней после вступления изменений в силу. За неподтверждение иностранного гражданства будут лишать должности.
В Госдуме отложили запрет на двойное гражданство чиновников
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников
Законопроект пока принят во втором чтении
Акцию предлагают устроить в дни каникул
Рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций
По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов
Нового чиновника представил на планёрке мэр города
Пока же рассматривается вопрос о пожизненном лишении свободы
В одной из школ подрядчик не успел завершить строительство до морозов
Федеральный закон вступит в силу с нового года
Алексею Балуеву придётся вернуть деньги, потраченные на ремонт
Алексей Цыденов не обращается ни к кому за помощью при ведении своей страницы
Экс-депутат Госдумы был единственным кандидатом
Анастасии Кузовлевой продлили срок содержания под стражей
Обращение планируют направить также в Ростехнадзор
Календарь утвердил глава минздрава России