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В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов

В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
Власть,  Фото:pixabay.com
Пока же рассматривается вопрос о пожизненном лишении свободы

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов, сообщает РИА Новости.

22 декабря Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

- Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести ещё более жёсткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни, - цитирует Хамзаева РИА Новости.

- Сегодня речь идёт только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания, - добавил депутат.
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