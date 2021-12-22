В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов

Пока же рассматривается вопрос о пожизненном лишении свободы



Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов, сообщает РИА Новости.



22 декабря Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.



- Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести ещё более жёсткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни, - цитирует Хамзаева РИА Новости.



- Сегодня речь идёт только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания, - добавил депутат.

