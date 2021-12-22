Пока же рассматривается вопрос о пожизненном лишении свободы
Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов, сообщает РИА Новости.
22 декабря Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
- Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести ещё более жёсткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни, - цитирует Хамзаева РИА Новости.
- Сегодня речь идёт только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания, - добавил депутат.
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пока же рассматривается вопрос о пожизненном лишении свободы
В одной из школ подрядчик не успел завершить строительство до морозов
Ректора ВСГУТУ определяли голосованием
Федеральный закон вступит в силу с нового года
Алексею Балуеву придётся вернуть деньги, потраченные на ремонт
Алексей Цыденов не обращается ни к кому за помощью при ведении своей страницы
Экс-депутат Госдумы был единственным кандидатом
Анастасии Кузовлевой продлили срок содержания под стражей
Обращение планируют направить также в Ростехнадзор
Календарь утвердил глава минздрава России
Презентация состоится в отеле Hilton Garden Inn Красносельская
Надзорный орган выявил нарушения
Монгольский президент встретился с председателем Совета Федерации
Бывшие бурятские министры пошли «в рост», напомнил глава
На вопрос он ответил на своей пресс-конференции