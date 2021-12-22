Путин увеличил фонд оплаты труда помощникам депутатов и сенаторов

Федеральный закон вступит в силу с нового года



Президент РФ Владимир Путин повысил фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Законом предусматривается повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей до 387 тысяч.



Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

