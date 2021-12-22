Федеральный закон вступит в силу с нового года
Президент РФ Владимир Путин повысил фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей до 387 тысяч.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Путин увеличил фонд оплаты труда помощникам депутатов и сенаторов
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