Минздрав включил вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Календарь утвердил глава минздрава России



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.



Соответствующий приказ опубликован 20 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе указано, что к приоритету первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, относятся граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; жители городов с населением миллион человек и более.



Отмечается, что дети от 12 до 17 лет вакцинируются добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

