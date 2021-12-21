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Бурятия представит свой туристический потенциал в Москве

Бурятия представит свой туристический потенциал в Москве
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Презентация состоится в отеле Hilton Garden Inn Красносельская

21 декабря в Москве в отеле Hilton Garden Inn Красносельская пройдёт презентация туристического потенциала Бурятии. В мероприятии примут участие крупнейшие российские туроператоры и сотрудники Ростуризма, сообщает пресс-служба минтуризма.

В программе ожидается презентация лучших туристских маршрутов Бурятии – финалистов конкурса «Открой свою Россию», а также выступление зампреда правительства Ивана Альхеева и министра туризма Бурятии Алдара Доржиева.

- Расскажем гостям об озере Байкал как одном из главных мест притяжения туристов в Республику Бурятия и о других уникальных местах, которые имеют огромный потенциал для их привлечения. Среди них можно отметить Иволгинский дацан – центр буддизма России, Тункинский национальный парк с богатейшими минеральными источниками, Баргузинская долина, села староверов в Тарбагатайском районе, город Кяхта как один из важных пунктов на Великом чайном пути, и многие другие достопримечательности, которыми знаменита наша республика, - заявили в минтуризме.

Гостям мероприятия планируют рассказать о главной фишке зимнего туристского сезона Бурятии – чартерной программе «Лёд Байкала и Солнце Бурятии» от федерального туроператора «TUI Россия». Здесь же состоится презентация вкуснейших блюд национальной бурятской кухни, а также выступления заслуженных артистов Бурятии.




туризм

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