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Глава Бурятии: «Чем больше вакцинированных, тем меньше ограничений»

Глава Бурятии: «Чем больше вакцинированных, тем меньше ограничений»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов напомнил, что большинство ограничений уже снято

Бурятия находится в числе лидеров в стране по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Первым компонентом вакцины привились более 460 тысяч жителей. Всего же в Бурятии живёт порядка 719 тысяч взрослых. Алексей Цыденов связал рост числа вакцинированных со снижением заболеваемости, которое фиксируется в последние дни.

- Надо быстрее вакцинироваться. Чем больше нас вакцинированных, тем меньше у нас ограничений, - пояснил глава. – По сути, у нас сейчас как таковых ограничений-то не осталось. Да, мы просим на входе в торговые центры сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании. А так, все общепиты работают, торговые центры, даже ночные клубы. Особо массовые мероприятия мы пока ещё не поддерживаем, но рост числа вакцинированных позволяет нам всё больше переходить в нормальный режим жизнедеятельности.

Также Алексей Цыденов прокомментировал введённый в школах Улан-Удэ и ряда районов дистанционный режим обучения.

- Это ведь не столько из-за ковида, а сколько из-за ОРВИ и гриппа. Сейчас новый штамм гриппа, из-за которого высокая температура и тяжесть заболевания. У нас большая нагрузка по ОРВИ и гриппу, мы даже привлекли по этим направлениям студентов старших курсов, - сообщил глава.

Что же касается коронавируса, он заверил, что запас лекарств, оборудования имеется. К слову, загрузка сейчас в три раза меньше, чем во время предыдущих всплесков заболеваемости.


глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика вакцинация

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