Алексей Цыденов напомнил, что большинство ограничений уже снято
Бурятия находится в числе лидеров в стране по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Первым компонентом вакцины привились более 460 тысяч жителей. Всего же в Бурятии живёт порядка 719 тысяч взрослых. Алексей Цыденов связал рост числа вакцинированных со снижением заболеваемости, которое фиксируется в последние дни.
- Надо быстрее вакцинироваться. Чем больше нас вакцинированных, тем меньше у нас ограничений, - пояснил глава. – По сути, у нас сейчас как таковых ограничений-то не осталось. Да, мы просим на входе в торговые центры сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании. А так, все общепиты работают, торговые центры, даже ночные клубы. Особо массовые мероприятия мы пока ещё не поддерживаем, но рост числа вакцинированных позволяет нам всё больше переходить в нормальный режим жизнедеятельности.
Также Алексей Цыденов прокомментировал введённый в школах Улан-Удэ и ряда районов дистанционный режим обучения.
- Это ведь не столько из-за ковида, а сколько из-за ОРВИ и гриппа. Сейчас новый штамм гриппа, из-за которого высокая температура и тяжесть заболевания. У нас большая нагрузка по ОРВИ и гриппу, мы даже привлекли по этим направлениям студентов старших курсов, - сообщил глава.
Что же касается коронавируса, он заверил, что запас лекарств, оборудования имеется. К слову, загрузка сейчас в три раза меньше, чем во время предыдущих всплесков заболеваемости.
Глава Бурятии: «Чем больше вакцинированных, тем меньше ограничений»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Алексей Цыденов напомнил, что большинство ограничений уже снято
Алексей Цыденов раскрыл подробности по увольнению с поста министра образования Баира Жалсанова
Алексей Цыденов прокомментировал планы по избранию на второй срок
На праздник приедут мама Алексея Цыденова и тёща
Об этом заявила глава ведомства Анна Попова
На встрече обсуждали планы развития вуза
Стороны обсудили совместные проекты
Депутат назвал Фонд регионального развития «самым бесполезным»
Однако с суммой на выпуск книг определились точно
70 тысяч рублей, выделенные на именные стипендии, пришлось вернуть в бюджет
99 процентов пациентов, лежащих в больнице, не вакцинировались
Екатерина Кочетова не видела такого инвестиционного проекта в реестре
По оценке Игоря Бобкова, некоторые депутаты сидят на сессии «как многорукая богиня»
Туда также вошли Кемеровская область и Приморский край
Объекты культурного наследия в центре города обещают не сносить