Об этом заявила глава ведомства Анна Попова
В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», передаёт «Российская газета».
- Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый, - сказала глава Роспотребнадзора.
«Российская газета» уточняет, что штраф 3600 евро за отказ от вакцинации решили ввести в Австрии. А в США за отказ от прививок начнут выписывать штрафы для компаний с более чем 100 сотрудниками.
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации
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Об этом заявила глава ведомства Анна Попова
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