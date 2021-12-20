Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

Об этом заявила глава ведомства Анна Попова



В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», передаёт «Российская газета».



- Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый, - сказала глава Роспотребнадзора.



«Российская газета» уточняет, что штраф 3600 евро за отказ от вакцинации решили ввести в Австрии. А в США за отказ от прививок начнут выписывать штрафы для компаний с более чем 100 сотрудниками.





