Туда также вошли Кемеровская область и Приморский край
В четырёх регионах Сибири и ДФО возникла самая сложная ситуация с жильем для сирот, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.
- Самые проблемные из регионов Дальнего Востока и Сибири - Иркутская и Кемеровская области, Забайкалье и Приморье, - сказал Демешин. – В них жилье детям-сиротам приходится ожидать дольше всего.
Прокуроры контролируют расходование бюджетных средств, предусмотренных на жилье для выпускников детских домов, проверяют качество приобретаемого и строящегося жилья. Демешин отметил, что за последние полтора года прокурорами Сибири и Дальнего Востока в суды было направлено свыше 4,1 тыс. исков по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает агентство.
Демешин также добавил, что по инициативе прокуроров Республики Алтай, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Новосибирской и Омской областей, Чукотского автономного округа внедрён альтернативный вид поддержки в виде социальных выплат - жилищных сертификатов на покупку квартир, предусмотрены субсидии, покрывающие текущую аренду жилья. Ранее была возможность только получения квартиры.
Иркутская область и Забайкалье вошли в самые проблемные регионы по жилью для сирот
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