Уволен куратор всероссийской переписи населения

Телеграм-каналы считают его уход недобровольным



Премьер-министр Михаил Мишустин уволил курировавшего перепись населения заместителя руководителя Росстата Павла Смелова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Смелова освободили от должности по собственному желанию, говорится в документе.



Уход по собственному желанию Павла Смелова с поста заместителя главы Росстата мог быть вовсе не добровольным. По крайней мере, в этом убежден целый ряд популярных телеграм-каналов, сообщает ИА REGNUM.



- По их мнению, причиной отставки могла стать организация Всероссийской переписи населения, которую курировал чиновник, а также его заявление о том, что в переписи приняли участие более 100 процентов жителей России, - уточняет издание.

