 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Уволен куратор всероссийской переписи населения

Уволен куратор всероссийской переписи населения
Власть, 
Телеграм-каналы считают его уход недобровольным

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил курировавшего перепись населения заместителя руководителя Росстата Павла Смелова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Смелова освободили от должности по собственному желанию, говорится в документе.

Уход по собственному желанию Павла Смелова с поста заместителя главы Росстата мог быть вовсе не добровольным. По крайней мере, в этом убежден целый ряд популярных телеграм-каналов, сообщает ИА REGNUM.

- По их мнению, причиной отставки могла стать организация Всероссийской переписи населения, которую курировал чиновник, а также его заявление о том, что в переписи приняли участие более 100 процентов жителей России, - уточняет издание.
увольнение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уволен куратор всероссийской переписи населения
Уволен куратор всероссийской переписи населения
Власть, 16.12.2021
Телеграм-каналы считают его уход недобровольным
В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции
В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции
Власть, 16.12.2021
Уголовное дело возбудили на бывшего заместителя начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции
В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
Власть, 16.12.2021
Депутаты Улан-Удэнского горсовета раскритиковали комитет по строительству администрации города
В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
Власть, 16.12.2021
Среди призёров оказался только один представитель Улан-Удэ
Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Власть, 16.12.2021
Полпред президента в ДФО находится в Улан-Удэ с двухдневным визитом
Министры финансов России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества
Министры финансов России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества
Власть, 16.12.2021
Деловая встреча состоялась в рамках визита монгольской делегации в Россию
В Иволгинском районе Бурятии прошла инаугурация главы
В Иволгинском районе Бурятии прошла инаугурация главы
Власть, 15.12.2021
Николая Емонакова поздравил с избранием бывший руководитель Иволги
Эпопея по увольнению экс-министра образования Бурятии затягивается
Эпопея по увольнению экс-министра образования Бурятии затягивается
Власть, 15.12.2021
Глава Бурятии и Баир Жалсанов подали апелляционные жалобы
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Власть, 15.12.2021
Президент подчеркнул, что под Новый год подобное ограничение создаст для людей много проблем
Работники прокуратуры Бурятии прочли лекцию про коррупцию
Работники прокуратуры Бурятии прочли лекцию про коррупцию
Власть, 15.12.2021
Лекцию прочли для сотрудников агентства по государственным закупкам.
Глава Бурятии вернулся после самой долгой командировки
Глава Бурятии вернулся после самой долгой командировки
Власть, 15.12.2021
По словам Алексея Цыденова, за время его отсутствия накопилось много дел
Путин встретится с президентом Монголии
Путин встретится с президентом Монголии
Власть, 14.12.2021
Встреча состоится в России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^