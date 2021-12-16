Телеграм-каналы считают его уход недобровольным
Премьер-министр Михаил Мишустин уволил курировавшего перепись населения заместителя руководителя Росстата Павла Смелова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Смелова освободили от должности по собственному желанию, говорится в документе.
Уход по собственному желанию Павла Смелова с поста заместителя главы Росстата мог быть вовсе не добровольным. По крайней мере, в этом убежден целый ряд популярных телеграм-каналов, сообщает ИА REGNUM.
- По их мнению, причиной отставки могла стать организация Всероссийской переписи населения, которую курировал чиновник, а также его заявление о том, что в переписи приняли участие более 100 процентов жителей России, - уточняет издание.
Уволен куратор всероссийской переписи населения
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