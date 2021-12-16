В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции

Уголовное дело возбудили на бывшего заместителя начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника иволгинского филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в сентябре 2018 года водитель дважды был привлечён к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина был приговорён к обязательным работам.
Приговоры суда переданы для исполнения в филиал уголовно-исполнительной инспекции по Иволгинскому району.
Для отбывания наказания мужчина был направлен в местное учреждение коммунального хозяйства. Там он внезапно отказался от работ.
- Заместитель начальника инспекции, извещённый о поведении водителя, не принял никаких мер, предписанных законом, по замене уголовного наказания более строгим. Вместо этого и вовсе внёс ложные сведения в отчётные документы о снятии мужчины с учёта в связи с отбытием им наказания, - сообщили в следственном управлении.
Спустя некоторое время подозреваемого назначили на должность начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции. Однако после начала служебной проверки он уволен со службы.
Преступление выявили сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
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