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В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета

В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты Улан-Удэнского горсовета раскритиковали комитет по строительству администрации города

Сегодня, 16 декабря, в Улан-Удэнского городском Совете депутатов состоялось заседание рабочей группы по исполнению наказов избирателей.

По словам руководителя рабочей группы по исполнению наказов, и.о. председателя горсовета Анатолия Белоусова, в 2021 году на исполнение наказов избирателей из бюджета было выделено 120 млн рублей. Выполнен 91% наказов, оставшиеся 9% сейчас находятся в работе. До конца года необходимо освоить ещё порядка 10 млн рублей.

- Каждого ГРБСНика (главных распределителей бюджетных средств) мы спросили – это и комитет по строительству, это комитет по городскому хозяйству, комитет образования, культуры, спорта… Все, кто непосредственно занимается непосредственно наказами депутатов избирателями, сегодня отчитались по работе с этими наказами, - пояснил Анатолий Белоусов.


Наибольшее количество замечаний получил комитет по строительству. На них приходится 25% исполнения всех наказов, однако некоторым уделялось недостаточное количество внимания.

- Некоторые наказы были совсем не исполнены или перенесены на другой год. Где-то есть замечания по качеству работ, где-то приёмка работ прошла без участия депутата. Без его подписи приняли работу, уже оплатили, хотя депутат и жители, понятно, остались недовольны исполнением данного наказа. Поэтому в будущем году, чтобы убрать все эти недочёты, мы просто указали на недобросовестное отношение комитета по строительству к этой работе, - сказал Анатолий Белоусов.

Он пояснил, что контракт с подрядчиком заключают ГРБСники, а депутаты участвуют лишь в приёмке работ.

На заседании депутаты сделали несколько замечаний в адрес комитета по строительству. На 16-ом округе, это центр Улан-Удэ, депутаты не приняли работу по установке сигнальных столбиков. Однако в документе было отмечено «исполнено». Анатолий Белоусов пояснил, что столбики установлены не по всей длине, а также они не полностью покрыты световозвращающим покрытием. «Обещали доделать, но не доделали», - отметил Белоусов.

- Предварительно, когда смечивался объект, определялся один участок – с какого по какое – необходимо установить сигнальные столбики. В процессе производства работ длина скорректировалась на увеличение. Но в связи с тем, что в смете предусмотрен определённый объём, который не хватает на… - начал объясняться начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

- Павел Владимирович, мы же с вами это обсуждали, планировали. Рассчитано по ГОСТу 1,60 м. расстояние между столбиками. Вместо этого сделали где-то 1,30, где-то 1,40. Из-за этого не хватило на всю длину проезда. Теперь вся дорожка столбика ограждена, а в конце стоят машины и закрывают проезд. Зачем мы при всех это снова обсуждаем? Вы же знаете. Я же просил внести подрядчика в список недобросовестных из-за некачественной работы. Но этого не сделали, - возмутился Евгений Белоусов.

Депутат Елена Вахрушкинова на будущее пожелала комитету по строительству дотянуть до уровня других комитетов.

- Пожалуйста, поднимайтесь. Мы все заинтересованы в эффективной и качественной работе для горожан, - заключила Елена Вахрушкинова.
ГорсоветУУ наказы депутатам

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