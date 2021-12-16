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Министры финансов России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества

Министры финансов России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества
Власть,  Фото:pixabay.com
Деловая встреча состоялась в рамках визита монгольской делегации в Россию

15 декабря состоялась встреча министра финансов Антона Силуанова с министром финансов Монголии Б.Жавхланом. Встреча состоялась в рамках визита делегации, сопровождающей президента Монголии У.Хурэлсуха во время его официального визита в Российскую Федерацию, сообщается на официальной странице Instagram минфина.

- Обсужден ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте отмечаемого в текущем году столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание перспективам развития российско-монгольского финансового сотрудничества, в том числе деятельности Советско-Монгольского АО «Улан-Баторская железная дорога».

Представители двух стран наметили планы дальнейшего взаимодействия в финансовой сфере.
Монголия

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