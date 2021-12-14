Встреча состоится в России
16 декабря пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
- Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене, - говорится в сообщении.
Путин встретится с президентом Монголии
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