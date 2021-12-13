Депутаты думы Ангарска просят запретить торговлю алкоголем в киосках

Они направили соответствующее обращение в правительство РФ
Депутаты думы Ангарска предлагают ввести запрет на торговлю алкоголем в киосках и прочих нестационарных торговых объектах. С такой инициативой выступил депутат Андрей Болгов летом этого года, сообщается на сайте Ангарского городского округа.
Ранее в Череповце Вологодской области запретили торговлю спиртосодержащими жидкостями в киосках и павильонах на местном уровне. Андрей Болгов предложил принять аналогичное решение и в Ангарске. Инициативу поддержал мэр Сергей Петров.
Предложений и замечаний в ходе публичных консультаций от предпринимателей не поступило. После длительной процедуры экспертиз и согласований, в том числе и с прокуратурой города Ангарска, 17 августа соответствующее постановление было подписано. Согласно документу, продажа спиртосодержащую непищевую продукцию в нестационарных торговых объектах не допускается.
Однако затем к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрею Лабыгину обратилась предпринимательница, владелица нескольких киосков в Ангарске. Она пожаловалась на ущемление её права на торговлю. Это обращение перенаправлено в Генеральную прокуратуру. Оттуда документ попал в прокуратуру Ангарска, которая на этот раз вынесла представление об отмене постановления мэра Ангарского округа.
С позицией предпринимателя категорически не согласны ни представители администрации, ни депутаты.
- В Ангарском округе по-прежнему очень остро стоит проблема реализации спиртосодержащей непищевой продукции в нестационарных торговых объектах. Это связано с риском отравления суррогатным алкоголем, в том числе со смертельным исходом, – подчеркнула заместитель председателя комитета по правовой и кадровой политике администрации, начальник отдела правового обеспечения Ирина Киселева.
Андрей Болгов отметил, что недавно в Оренбургской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого 34 человека умерли. Пять лет назад подобная ситуация была в Иркутской области, когда после употребления спиртосодержащего лосьона «Боярышник» пострадали более 120 человек, 78 из них – скончались.
- Мы боремся не только за то, чтобы на нашей территории не было отравлений, но и за безопасность жителей, в том числе наших детей. Зачастую киоски, где реализуется опасная жидкость, находятся в непосредственной близости к школам и детсадам. Поведение тех, кто употребляет суррогатный алкоголь, может быть непредсказуемым и нести угрозу здоровью и жизни юных ангарчан, - заявил автор инициативы.
Для решения проблемы на законодательном уровне администрация Ангарска предложила депутатам направить обращение в правительство РФ, при этом узнать мнения других муниципалитетов и заручиться поддержкой Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, а также Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
- Совместно с другими муниципальными образованиями необходимо поставить точку в решении проблемы, актуальной не только для нашей территории, – резюмировал Андрей Болгов.
Депутаты единогласно поддержали коллегу.
Депутаты думы Ангарска просят запретить торговлю алкоголем в киосках
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