В Бурятии оштрафовали медлительного сотрудника органа опеки

Суд назначил штраф в 5 тысяч рублей



Сотрудника администрации Баргузинского района Бурятии оштрафовали за отсутствие ответа в положенный срок.



В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что в июле 2021 года в орган опеки и попечительства администрации района поступило обращение местного жителя по вопросу восстановления в родительских правах.



В нарушение федерального закона, заявителю письменный ответ в установленный законом 30-дневный срок так и не был направлен.



В связи с этим прокурор района внёс представление главе муниципального образования. Оно удовлетворено, сейчас ответ заявитель уже получил.



В отношении специалиста органа опеки и попечительства прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан». Сотрудник признан виновным, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

