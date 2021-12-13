Суд назначил штраф в 5 тысяч рублей
Сотрудника администрации Баргузинского района Бурятии оштрафовали за отсутствие ответа в положенный срок.
В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что в июле 2021 года в орган опеки и попечительства администрации района поступило обращение местного жителя по вопросу восстановления в родительских правах.
В нарушение федерального закона, заявителю письменный ответ в установленный законом 30-дневный срок так и не был направлен.
В связи с этим прокурор района внёс представление главе муниципального образования. Оно удовлетворено, сейчас ответ заявитель уже получил.
В отношении специалиста органа опеки и попечительства прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан». Сотрудник признан виновным, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали медлительного сотрудника органа опеки
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