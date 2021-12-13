Потерпевшая два месяца не видела положенных ей денег
Потерпевшая по уголовному делу, которая не получала положенную компенсацию, пожаловалась на это в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
- В одной из колоний в Бурятии наказание за совершение убийства отбывает наказание осуждённый. На него судом возложена обязанность компенсировать потерпевшей моральный вред в размере 1 млн рублей. Вопреки федеральному закону «Об исполнительном производстве», администрация учреждения при наличии исполнительных документов из доходов осуждённого в пользу потерпевшей не производила удержания в течение двух месяцев, - сообщает прокуратура республики.
В связи с этим специализированный прокурор внёс представление начальнику исправительной колонии. Оно было удовлетворено. Сейчас в пользу потерпевшей произведена выплата за два месяца. Виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии начальник колонии получил представление прокуратуры
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