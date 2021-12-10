Законопроект принят во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении (всего их должно быть три) законопроект, запрещающий главам регионов называться президентами. Также им разрешается избираться более чем на два срока подряд, сообщает Lenta.ru.
Проект закона, внесенного сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, предусматривает, что количество сроков нахождения у власти одного и того же главы региона будут определять Заксобрания субъектов. Вместе с тем авторы законопроекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На данный момент срок полномочий определяется субъектами самостоятельно, с формулировкой: «но не более пяти лет». Также сохраняется действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона.
Отметим, что против принятия документа в первом чтении выступили шесть депутатов Госдумы от Татарстана.
Как сообщал «Байкал-Daily», формулировка «президент Бурятии» в республике была отменена ещё в 2011 году. Инициатором был тогдашний руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын.
В России руководителям регионов запретили именоваться президентами
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