Полковник юстиции назначена советником мэра Иркутска

Екатерина Фролова возглавляла следственное управление МУ МВД России «Иркутское»



Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена на должность советника мэра Иркутска Руслана Болотова с 1 декабря. До этого с 22 марта 2012 года она возглавляла следственное управление МУ МВД России «Иркутское». В администрации Иркутска она будет курировать взаимодействие с правоохранительными органами.



Екатерина Ильинична Фролова в 1988 году окончила юридический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Правоведение». Проходила службу в органах внутренних дел с 1988 года.



- За период службы в следственных органах ГУ МВД России по Иркутской области зарекомендовала себя принципиальным, грамотным и знающим специалистом, внимательным руководителем. Неоднократно поощрялась правами начальника ГУ МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, мэра Иркутска и губернатора Иркутской области. Награждена медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней и ведомственной наградой министра МВД России «За доблесть в службе», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

