Екатерина Фролова возглавляла следственное управление МУ МВД России «Иркутское»
Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена на должность советника мэра Иркутска Руслана Болотова с 1 декабря. До этого с 22 марта 2012 года она возглавляла следственное управление МУ МВД России «Иркутское». В администрации Иркутска она будет курировать взаимодействие с правоохранительными органами.
Екатерина Ильинична Фролова в 1988 году окончила юридический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Правоведение». Проходила службу в органах внутренних дел с 1988 года.
- За период службы в следственных органах ГУ МВД России по Иркутской области зарекомендовала себя принципиальным, грамотным и знающим специалистом, внимательным руководителем. Неоднократно поощрялась правами начальника ГУ МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, мэра Иркутска и губернатора Иркутской области. Награждена медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней и ведомственной наградой министра МВД России «За доблесть в службе», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Полковник юстиции назначена советником мэра Иркутска
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