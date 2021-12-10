Прокуратура выявила антикоррупционное нарушение
Руководители муниципальных учреждений Селенгинского района Бурятии нарушили антикоррупционное законодательство.
При проверке, проведённой прокуратурой, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год у 18 руководителей бюджетных учреждений выявлены факты представления недостоверных сведений.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В районе Бурятии 18 чиновников привлекли к ответственности
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