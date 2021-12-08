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В Агинском округе создан новый коллегиальный орган

В Агинском округе создан новый коллегиальный орган
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Образованный совет займётся разработкой инициатив и раскрытием потенциала региона

В Агинском Бурятском округе сформирован новый коллегиальный совет при администрации округа. Возглавил его заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации округа Буянто Батомункуев. 7 декабря состоялось первое организационное заседание.

- Основными задачами новой структуры станут разработка новых инициатив, раскрытие потенциала Агинского округа. На заседании совета будут рассматриваться и утверждаться стратегические вопросы развития отраслей экономики и социальной сферы, отдельных муниципальных образований. Это будет такой рабочий орган, на котором будут коллегиально утверждаться основные документы социально-экономического развития территории, – рассказал Буянто Батомункуев.

В состав коллегиального совета вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, бизнес-сообщества, культуры, образования, спорта, средств массовой информаций и иных организаций.

На первом заседании утвержден состав совета и план работы на 2022 год. Следующее заседание коллегиального совета состоится в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации АБО.
Агинский Бурятский округ

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