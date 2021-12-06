Мэру Иркутска вручили высшую награду Монголии

Власть, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Руслана Болотова наградили орденом Полярной звезды



Мэр Иркутска Руслан Болотов удостоился высшей награды Монголии – ордена Полярной звезды за значительный вклад в развитие российско-монгольских отношений. Соответствующий указ подписал президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Церемонию награждения провёл генеральный консул Монголии в городе Иркутске Жигмед Энхжаргал.



Также государственные награды Монголии были вручены представителю МИД России в Иркутске Людмиле Курбатовой, ректору Иркутского государственного университета путей сообщения Андрею Хоменко и руководителю V международной молодёжной экспедиции «Пламя гордости за Победу» на Халхин-Голе Олегу Торскому.



Напомним, что в 70-х годах был подписан первый договор об установлении побратимских отношений между Иркутском и Улан-Батором. Также в 1971 году в столице Восточной Сибири было открыто генеральное консульство Монголии. Учитывая изменившуюся политическую и социально-экономическую обстановку как в России, так и в Монголии, в 1998 году было утверждено соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Справка



Орден Полярной звезды учреждён в 1936 году. С 1992 года он является высшей наградой Монголии. Знак ордена выполнен в виде выпуклой шестиконечной звезды, изготовленной из серебра с позолоченной лицевой частью.

