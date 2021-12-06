В Чите провели церемонию передачи боевого знамени
В Доме офицеров Забайкальского края в Чите состоялась передача боевого знамени вновь назначенному командующему общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО).
Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, полковник Александр Манаков вручил знамя новому командующему армией – генерал-майору Андрею Колесникову, который до назначения исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.
- В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал объединения, представители краевых и городских властей, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, а также юнармейцы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справка
Общевойсковая армия Восточного военного округа, дислоцирующаяся на территории Забайкальского края, со штабом в городе Чита, включает в себя соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, и другие.
В Забайкалье назначили нового командующего
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Чите провели церемонию передачи боевого знамени
Руслана Болотова наградили орденом Полярной звезды
Место получил специалист, работающий в сфере туризма больше 15 лет
Депутат от Бурятии постарался «развеять мифы» о рабочих помещениях членов Госдумы
Власть, 04.12.2021
Фамилию озвучил зампред регионального правительства
Сергей Ханхареев призвал прибывших из-за рубежа соблюдать меры профилактики
Назначен новый директор городского лесничества
От руководства района и от глав поселений зависит судьба новых школ в пригороде
Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей
Иск ушёл в Верховный суд республики
Глава Бурятии встретился с новоиспечённым ректором БГСХА
Игорь Марковец рассказал детям о своём пути
В комитете по управлению имуществом и землепользованию прокомментировали громкой скандал вокруг сауны
Бэликто Цыбиков прошёл путь от ассистента до ректора академии
Власть, 01.12.2021
Также планируется рассмотреть возможность увеличения количества тренерских ставок