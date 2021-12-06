В Забайкалье назначили нового командующего

В Чите провели церемонию передачи боевого знамени



В Доме офицеров Забайкальского края в Чите состоялась передача боевого знамени вновь назначенному командующему общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО).



Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, полковник Александр Манаков вручил знамя новому командующему армией – генерал-майору Андрею Колесникову, который до назначения исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.



- В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал объединения, представители краевых и городских властей, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, а также юнармейцы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Справка



Общевойсковая армия Восточного военного округа, дислоцирующаяся на территории Забайкальского края, со штабом в городе Чита, включает в себя соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, и другие.

