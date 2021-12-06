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В Забайкалье назначили нового командующего

В Забайкалье назначили нового командующего
Власть,  Фото:пресс-служба ВВО
В Чите провели церемонию передачи боевого знамени

В Доме офицеров Забайкальского края в Чите состоялась передача боевого знамени вновь назначенному командующему общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО).

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, полковник Александр Манаков вручил знамя новому командующему армией – генерал-майору Андрею Колесникову, который до назначения исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

- В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал объединения, представители краевых и городских властей, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, а также юнармейцы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справка

Общевойсковая армия Восточного военного округа, дислоцирующаяся на территории Забайкальского края, со штабом в городе Чита, включает в себя соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, и другие.
Забайкальский край ВВО военнослужащие командующий назначение армия

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