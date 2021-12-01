Хищение бюджетных денег выявили сотрудники УБЭП
В суд передано уголовное дело в отношении муниципального служащего, который обвиняется в хищении почти миллиона рублей, выделенных на ремонт коммунальной инфраструктуры общеобразовательных и спортивных школ в одном из районов Забайкальского края.
- Установлено, что в 2019 году на ремонт коммунальной инфраструктуры общеобразовательных и спортивных школ было выделено почти пять миллионов рублей. Начальник ремонтной эксплуатационно-технической службы районного комитета образования организовал заключение директорами сельской школы и районного дома детского творчества договоров подряда на проведение капитального ремонта теплотрасс с собой, как индивидуальным предпринимателем. А затем, зная, что работы выполнены не в полном объёме, внёс недостоверные сведения в акты приёмки выполненных работ. Он предоставил документы о стоимости выполненных работ и общей сумме затрат. В результате сумма фактически выполненных работ оказалась меньше на 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Хищение бюджетных денег выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».
Следователи назначили 12 различных экспертиз, в том числе строительные и бухгалтерские, опросили более 40 свидетелей.
На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд.
В Забайкалье чиновника будут судить за хищение почти миллиона рублей
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